РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 июн. Депутат Московской областной думы Олег Жолобов поздравил жителей Домодедова с Днем России, сообщается в группе местного отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

«С Днем России, дорогие домодедовцы! Сегодняшний праздник объединяет всех жителей нашей страны. День России стал символом свободы, самостоятельности и независимости, днем национального единения и общей силы!» - сказал Жолобов.

Он отметил, что для россиян Родина - это слово с большой буквы. Ей отдают долг, трудятся на ее благо, любят, создают семьи и воспитывают детей.

«Пусть Россия не знает бед и войн, пусть благо будет всеобщим, пусть в стране всегда будет порядок и достаток. И каждый житель будет счастлив, любим и горд своей Отчизной! С праздником!» - заключил Жолобов.