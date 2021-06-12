РИАМО - 12 июн. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова следит за ситуацией с похищением 2-летней девочки в Видном, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

По данным следствия, 11 июня мать девочки заявила об исчезновении ребенка. Девочка была под присмотром знакомой женщины, которая и увела ребенка из дома в неизвестном направлении.

«В настоящее время девочку разыскивают правоохранительные органы, проводится проверка. Мы следим за этой ситуацией и надеемся на лучшее. Важно, чтобы ребенка нашли живой и невредимой как можно быстрее. Сейчас это самое главное», — сказала Мишонова.

Ранее по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины и ребенка, просят сообщить об этом по телефону: 8(963)729-40-65.

Как ранее сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ, поиски похищенного ребенка ведутся на территории Московского региона.