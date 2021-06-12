РИАМО - 12 июн. В День России на Поклонной горе в Москве прошла церемония подъема государственного флага страны, передает корреспондент РИАМО.

Под звуки оркестра флаг России подняли на вершину флагштока. После гимна участники церемонии возложили красные гвоздики к Вечному огню напротив Музея Победы. Зрителями акции стали москвичи и гости столицы, гуляющие в парке.

Цветы к Вечному огню возложили капитан-наставник отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» Геннадий Антохин, тракторист общества с ограниченной ответственностью им. Кирова Александр Бондоренко, машинист крана доменного цеха АО «Евраз» ЗСМК Людмила Суслякова и президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова.

Кроме того, в церемонии приняли участие кадеты, волонтеры и школьники.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.