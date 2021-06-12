РИАМО - 12 июн. С 13 по 20 июня в Москве запрещено посещать зоопарки и-за ситуации с коронавирусной инфекцией, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина, опубликованном на официальном сайте мэра города.

Кроме того, в городе в этот период приостанавливается работа детских игровых комнат, фуд-кортов в ТЦ, закрываются аттракционы, детские и спортивные площадки в парках.

Ранее мэр призвал горожан активнее вакцинироваться от Covid-19. Он подчеркнул, что только вакцинация поможет переломить ситуацию с коронавирусом в Москве.

Все городские пункты вакцинации будут работать в выходные дни.

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