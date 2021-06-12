РИАМО - 12 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан активнее вакцинироваться от коронавирусной инфекции, чтобы переломить ситуацию с пандемией.

«Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить», — написал Собянин в своем личном блоге.

Он напомнил, что все пункты вакцинации в городе в выходные дни будут работать. А также пригласил всех сделать прививку от Covid-19.

Пункты вакцинации работают в столичных поликлиниках, общественных местах, в том числе в парках. Прививка делается бесплатно.

Ранее мэр отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в мегаполисе резко осложнилась за прошедшую неделю.

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