РИАМО - 12 июн. В Москве жителям старшего поколения лучше остаться дома и пока воздержаться от поездок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Настоятельно рекомендуем и просим москвичей старшего поколения воздержаться от поездок, побыть дома или на даче», — написал мэр в своем личном блоге.

Ранее он сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в городе сильно осложнилась за последнюю неделю.

Он напомнил, что жителям обязательно нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в транспорте, в общественных местах и на предприятиях.

В Москве за минувшие сутки подтвердили 6701 новый случай коронавирусной инфекции. Для приостановления роста заболеваемости в городе дни с 15 по 19 июня будут нерабочими.

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