РИАМО - 12 июн. Столичным работодателям следует перевести на удаленную работу как можно больше сотрудников из-за ситуации с коронавирусом, но не менее 30%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку», — написал Собянин в своем личном блоге.

В Москве за прошедшие сутки выявили 6701 новый случай Covid-19. Всего в мегаполисе зарегистрировали 1 227 013 случаев коронавируса. Сейчас в городе перепрофилируют койки под Covid-пациентов в городских стационарах.

Дни с 15 по 19 июня в мегаполисе объявлены нерабочими, с сохранением заработной платы для сотрудников организаций.

Ранее мэр посоветовал сотрудникам столичных предприятий сферы услуг вакцинироваться от коронавируса. Это позволит снизить риск заражения и распространения инфекции.

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