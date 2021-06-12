РИАМО - 12 июн. В Москве за последнюю неделю ситуация с распространением Covid-19 резко осложнилась, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года», - написал мэр в своем личном блоге.

По его словам, чтобы обеспечить медпомощью большой поток пациентов в больницах, власти столицы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в стационарах.

«И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов «традиционных» групп риска», — добавил Собянин.

Он отметил, что тяжело болеют многие пациенты среднего возраста и даже молодые люди.

«Не реагировать на такую ситуацию нельзя», — подчеркнул мэр.

Неутешительная статистика: почему снова растет заболеваемость в Москве>>