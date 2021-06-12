РИАМО - 12 июн. Детские и спортивные площадки, а также аттракционы и беседки в столичных парках будут закрыты с 13 по 20 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Фактически в парках можно будет только гулять», — написал Собянин в своем личном блоге.

Ранее на фоне ухудшения ситуации в столичном общественном транспорте и торговых центрах усилили меры контроля за ношением масок и перчаток.

В столице проводится кампания по вакцинации от коронавируса. В выходные дни они работают, там можно сделать прививку.

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