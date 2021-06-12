РИАМО - 12 июн. Столичным барам, ресторанам, кафе, ночным клубам, караоке, боулингам временно запрещается обслуживание посетителей с 23:00 до 06:00, разрешается только обслуживания на вынос, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ограничения ввели на период с 13 по 20 июня.

За прошлые сутки в мегаполисе зафиксировали 6701 новый случай коронавируса. Всего городе с начала пандемии выявили 1 227 013 случаев инфицирования.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства города, глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк рассказал, что в Москве проверяют предприятия общепита на соблюдение антиковидных мер. В них были выявлены нарушения.

По результатам прошедших проверок деятельность ряда кафе планируют приостановить.

Неутешительная статистика: почему снова растет заболеваемость в Москве>>