РИАМО - 12 июн. С 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других подобных организациях столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подписал соответствующий указ.

«Всем гражданам необходимо неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на транспорте, в общественных местах и на предприятиях», — написал Собянин в своем личном блоге.

За мунивший день в столице выявили 6701 заразившегося Covid-19, это соответствует показателям пиковых значений 2020 года.

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