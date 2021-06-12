РИАМО - 12 июн. Для приостановления роста заболеваемости коронавируса в Москве дни с 15 по 19 июня будут нерабочими, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом заработная плата для работников сохранится. Градоначальник подписал соответствующий указ.

«Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня 2021 года», — написал Собянин в своем личном блоге.

Он пояснил, что данное решение касается городских предприятий, компаний и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).

«Но, конечно, оно не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры», - добавил мэр.

Он отметил, что также это решение не затронет предприятия оборонного комплекса, «Росатома», «Роскосмоса» и других стратегически важных отраслей.

В Москве за минувшие сутки подтвердили 6701 новый случай коронавирусной инфекции, всего в мегаполисе зафиксировали 1 227 013 случаев заболевания.

Все пункты вакцинации от Covid-19 в мегаполисе в выходные дни будут работать.

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