РИАМО - 12 июн. Для приостановления роста заболеваемости коронавируса в Москве дни с 15 по 19 июня будут нерабочими, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
При этом заработная плата для работников сохранится. Градоначальник подписал соответствующий указ.
«Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней – с 12 по 20 июня 2021 года», — написал Собянин в своем личном блоге.
Он пояснил, что данное решение касается городских предприятий, компаний и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).
«Но, конечно, оно не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры», - добавил мэр.
Он отметил, что также это решение не затронет предприятия оборонного комплекса, «Росатома», «Роскосмоса» и других стратегически важных отраслей.
В Москве за минувшие сутки подтвердили 6701 новый случай коронавирусной инфекции, всего в мегаполисе зафиксировали 1 227 013 случаев заболевания.
Все пункты вакцинации от Covid-19 в мегаполисе в выходные дни будут работать.
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