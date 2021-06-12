РИАМО - 12 июн. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по кредитному рейтингу Московской области, изменив со «стабильного» на «позитивный», сообщает пресс-служба агентства.

Рейтинги подтверждены на прежнем уровне BBB. Рост прогноза по рейтингам региона обусловлен позитивной динамикой показателей исполнения бюджета, ростом доходов и гибкой политикой по управлению долгом.

В первой половине 2020 года на фоне негативного влияния пандемии коронавируса, спровоцировавшего сдерживание экономической активности на мировом рынке, агентство Fitch внепланово пересматривало кредитные рейтинги по всему миру в худшую сторону и меняло все ранее присвоенные «позитивные» прогнозы на «стабильные».

Восстановление «позитивного» прогноза по рейтингам Московской области показывает, что регион смог подтвердить хорошие показатели бюджетной политики и успешно справляется с негативными последствиями спада мировой экономики.