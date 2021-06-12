РИАМО - 12 июн. Подходит к концу первый этап строительства развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта и Третьего Транспортного кольца (ТТК), в столице реконструкция Мукомольного и проектируемых проездов №№4571 и 6680 вышла на завершающую стадию, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что работы ведутся в рамках строительства транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК.

«Строительство развязки ведется в несколько этапов. Практически завершены работы первого этапа, куда входила реконструкция Мукомольного и двух проектируемых проездов – №№4571 и 6680», — сказал Бочкарев.

Он добавил, что ориентировочно работы закончат в декабре. Готовность первого этапа строительства развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК достигла 80%.

По его словам, второй этап продолжит строительство четырех эстакад. Речь идет о съезде с Северного дублера Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проезд, левоповоротном въезде на Северный дублер Кутузовского проспекта с Шелепихинской набережной, съезде с ТТК на Северный дублер Кутузовского проспекта, а также съезде с ТТК на проезд вдоль Ботанического сада имени И. М. Сеченова.

«Ведутся работы по возведению искусственных сооружений и инженерных коммуникаций. Завершено строительство трех опор и устройство двух участков пролетных строений. Готовность второго этапа – 10%», – добавил Бочкарев.

Он подчеркнул, что специалисты компаний «Моспроект-3», которые проектировали развязку, учли стесненные условия из-за разветвленной железнодорожной инфраструктуры МЦК и МЦД-1.

«Для трех эстакад удалось найти решения, которые позволили вписать искусственные сооружения, минуя железнодорожные пути. На этих участках предусмотрен монтаж железобетонного пролетного строения с подмостей и металлических балок с временных опор. Однако одна из эстакад пересекает Смоленское железнодорожное направление», — сказала генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Для сохранения движения поездов было решено возвести инженерное сооружение методом продольной надвижки. Для безопасности этих работ пути накрывали в технологические окна.

Во время третьего этапа строительства будут укреплены берега и обновлена набережная. Появятся дорожки и тротуары.

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