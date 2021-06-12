РИАМО - 12 июн. «Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье до полуночи субботы из-за грозы и ветра до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

За 11 июня в Подмосковье и Москве выпала почти четверть от месячной нормы осадков.

В субботу в регионе ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 17 м/с., температура воздуха будет в районе плюс 20-25 градусов.

Ранее начало купального сезона в Подмосковье и Москве переносится на вторую половину следующей недели, так как дожди не дали воде прогреться. Водоемы прогреются до 20 градусов примерно в четверг.

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