РИАМО - 12 июн. Сотрудники полиции в Волоколамске провели акцию «Наркотики – путь в никуда!» для воспитанников молодежного центра, сообщается на сайте ГУ МВД России по Подмосоковью.

Полицейские говорили о негативном воздействии наркотиков на здоровье человека и его социальное благополучие.

Также ребятам напомнили о том, что за употребление и распространение наркотических средств и психотропных веществ законодательством Российской Федерации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

После рассказа оперуполномоченный ответил на все вопросы присутствующих.