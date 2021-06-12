РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил жителей города с Днем России, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Праздничные концерты в субботу проходят во всех парках округа. Глава посетил Наташинский парк.

«У нас сегодня не так много здесь людей, потому что мы не ставили задачу собирать большие массы населения. Сегодня большой праздник - День России, это наш общий день рождения. Нам есть чем гордиться. Хочу поздравить всех с праздником, пожелать здоровья и долголетия», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что вопросы пандемии никто не отменил.

«Последние недели идет рост заболеваемости, еще год назад эту информацию отторгали, то сегодня есть заболевшие практически в каждой семье. Вирус никуда не ушел, самое главное - это здоровье», - подчеркнул глава.