РИАМО - 12 июн. Возгорание произошло в жилом доме в селе Раменки городского округа Егорьевск, пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре поступила в 01:48 в субботу, а уже в 09:40 пожарные ликвидировали последствия возгорания.

В тушении огня в жилом доме принимали участие 12 человек и три единицы техники.

За минувшие сутки в Подмосковье произошло 22 пожара, их тушили 193 человек и 55 единиц техники.