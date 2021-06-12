РИАМО - 12 июн. До 23:00 субботы на территории Московской области ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах региона прогнозируется гроза с усилением ветра порывами до 17 м/с, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Жителям Подмосковья напомнили, что от молнии нельзя прятаться под деревьями, особенно одиноко стоящими. Во время ударов молнии не нужно подходить близко к электропроводке, электроприборам, молниеотводу, водостокам.

По возможности в непогоду следует остаться дома. При управлении авто в ливень и грозу следует аккуратно съехать на обочину и переждать непогоду.

Машину следует поставить в гараж или подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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