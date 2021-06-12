РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июн. 40-метровый флаг России растянули в Королеве в честь праздника, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В субботу Королев присоединился к празднованию Дня России. На центральной площади и в микрорайонах города прошли концерты. На площади у ЦДК имени Калинина танцоры, певцы и чирлидеры показали красочный концерт, который завершился поднятием флага России.

«На площади активисты партии «Единая Россия», молодогвардейцы и жители города растянули 40-метровый российский флаг. Его мы пронесем по пешеходной зоне и центральному парку», - сказала исполнительный секретарь местного отделения партии Ольга Волкова.

Пронос флага по улицам города сопровождал Королевский духовой оркестр.