РИАМО - 12 июн. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днем России и пожелал им здоровья и благополучия, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«12 июня занимает особое место в истории нашей страны. Эта дата символизирует единство граждан, их любовь к Родине, ответственность за ее настоящее и будущее. В своем многовековом развитии Россия прошла большой и славный путь. Мы можем по праву гордиться своей Родиной. Гордиться славными делами и свершениями наших предков, которые в годину тяжелых испытаний не раз отважно защищали ее свободу и независимость», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что богатейшая история страны и ее выдающиеся культурные и духовные традиции позволяют обеспечивать преемственность поколений, воспитывать молодежь в традициях патриотизма и гражданственности.

По словам Брынцалова, жители региона вносят весомый вклад в укрепление национального благосостояния, развитие экономической, социальной и духовной жизни страны.

«Это умные, талантливые, смелые и инициативные люди. С их помощью Подмосковье может добиваться выдающихся успехов и достижений во всех сферах жизни», - считает спикер Мособлдумы.

Он пожелал жителям области крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо родного Подмосковья и России.