РИАМО - 12 июн. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днем России и пожелал им здоровья и благополучия, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Он добавил, что богатейшая история страны и ее выдающиеся культурные и духовные традиции позволяют обеспечивать преемственность поколений, воспитывать молодежь в традициях патриотизма и гражданственности.
По словам Брынцалова, жители региона вносят весомый вклад в укрепление национального благосостояния, развитие экономической, социальной и духовной жизни страны.
«Это умные, талантливые, смелые и инициативные люди. С их помощью Подмосковье может добиваться выдающихся успехов и достижений во всех сферах жизни», - считает спикер Мособлдумы.
Он пожелал жителям области крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо родного Подмосковья и России.
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