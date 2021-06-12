РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 июн. В городском округе Мытищи прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В День России во Дворце культуры «Яуза» была организована праздничная программа. В рамках мероприятия состоялась волонтерская акция «Триколор» по раздаче ленточек с флагом страны. Продолжился праздник ярким флешмобом «Россия».

Также состоялась торжественная церемония награждения почетными грамотами юнармейцев за большой личный вклад в развитие регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Московской области и в связи с пятилетием движения «Юнармия». Наградили не только самих юнармейцев, но и их родителей за содействие в работе и активную поддержку движения в Мытищах.

Для гостей мероприятия выступил Московский вокальный ансамбль театр песни «ЯР» и танцевальные коллективы ДК «Яуза».