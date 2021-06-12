РИАМО - 12 июн. В городском округе Клин возбуждено уголовное дело по факту аварии, в результате которой погиб сотрудник полиции, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

В субботу на участке автодороги М-10 в патрульную машину ДПС, которая прибыла на место ДТП для оформления аварии, врезалась фура. Патрульная машина стояла в среднем ряду с включенными мигалками.

Один из сотрудников полиции погиб, второй был госпитализирован с переломом ноги.

Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются водитель фуры, свидетели и очевидцы данной аварии.