РИАМО - 12 июн. В столице с 13:30 до 23:00 в субботу пройдет дождь, местами сильный, в отдельных районах города прогнозируется гроза и ветер с порывами до 17 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Москвичам посоветовали быть внимательными и осторожными, а еще не оставлять детей без присмотра в непогоду.

Пешеходам на улицах рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от грозы под деревьями.

Водителям следует снизить скорость, не выполнять внезапных для других участников дорожного движения маневров. Также рекомендуется парковать авто подальше от деревьев.

«Надо улицу Широкую переименовать в Глубокую» — пользователи соцсетей о последствиях ливня>>