РИАМО - 12 июн. Строительство станции столичной подземки «Лианозово» на новом участке Люблинско-Дмитровской линии завершено на 23%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На сегодняшний день все три станции нового участка «салатовой» ветки метро активно строятся.

«На «Лианозове» готовы ограждающие конструкции котлована, завершается разработка грунта и работы по креплению котлована, также продолжаются монолитные работы. Общую строительную готовность станции оцениваем в 23%», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на базе станции планируется организовать транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Пассажиры смогут пересесть на МЦД-1 или на наземный транспорт.

По его словам, на другой станции нового участка линии - «Улице 800-летия Москвы» - также почти завершена разработка грунта котлована, оставшиеся земляные работы планируется выполнить после окончания проходки тоннеля.

«На будущей конечной станции «Физтех» сегодня ведутся работы подготовительного этапа по устройству ограждающих конструкций котлована по технологии «стена в грунте» и выносу сетей из пятна строительства», — уточнил Бочкарев.

Ранее гендиректор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает управляющей компанией по строительству новых линий и станций метро) Юрий Кравцов сообщал, что между станциями «Лианозово» и «Физтех» ведется проходка тоннелей.

«Тоннелепроходческий комплекс «Татьяна» прошел 1473 м правого перегонного тоннеля между станциями «Лианозово» и «Физтех», а строящий левый перегонный тоннель щит «Ирина» проложил 1272 м из запланированных 2345 м», - сказал Кравцов.

На участке «салатовой» ветки между станциями «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» также продолжается проходка правого перегонного тоннеля.

«Из 1,8 км тоннелепроходческий комплекс «Клавдия» уже прошел более километра, готовность тоннеля составляет порядка 60%. Левый перегонный тоннель на данном отрезке пройден», – заключил Кравцов.