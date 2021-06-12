РИАМО - 12 июн. Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения женщиной 2-летней девочки в Видном, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 11 июня мать ребенка заявила об исчезновении девочки, которая была под присмотром знакомой. Эта женщина увела ребенка из дома в неизвестном направлении.

Сейчас следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить местонахождение ребенка и похитительницы. Кроме того, ведется работа по выявлению причин и обстоятельств произошедшего.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины и ребенка, просят сообщить об этом по номеру телефона: 8(963)729-40-65.

Как ранее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, поиски похищенного ребенка ведутся на территории Московской области и столицы.