РИАМО - 12 июн. Организаторы отменили шествие «Бессмертного полка», которое должно было пройти 24 июня в столице, такое решение приняли из-за ситуации с Covid-19, сообщает ТАСС.

«Ограничения по-прежнему присутствуют, к сожалению. Мы сейчас наблюдаем, что и пик заболеваемости немного растет. Поэтому, конечно, мы не сможем выполнить требования Роспотребнадзора во время шествия. Поэтому в этом году тоже мы не будем проводить (шествие – ред.)», - отметила сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Она добавила, что очное мероприятие в рамках акции «Бессмертный полк» может пройти не раньше следующего года. По словам Цунаевой, в этом году в традиционном формате мероприятие проводить не будут.

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» прошло в стране в День Победы. Трансляции организовали для каждого региона РФ.

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