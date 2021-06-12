РИАМО - 12 июн. Организаторы отменили шествие «Бессмертного полка», которое должно было пройти 24 июня в столице, такое решение приняли из-за ситуации с Covid-19, сообщает ТАСС.
Она добавила, что очное мероприятие в рамках акции «Бессмертный полк» может пройти не раньше следующего года. По словам Цунаевой, в этом году в традиционном формате мероприятие проводить не будут.
Онлайн-шествие «Бессмертного полка» прошло в стране в День Победы. Трансляции организовали для каждого региона РФ.
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