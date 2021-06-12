РИАМО - 12 июн. Городские службы работают в усиленном режиме в праздничные дни с 12 по 14 июня включительно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», — отметил Бирюков.
По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.
Усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
«В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства», — подчеркнул заммэра.
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