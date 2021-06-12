РИАМО - 12 июн. Полицейские разыскивают неизвестную женщину, которая похитила у матери маленького ребенка в Видном, оперативники работают в Москве и Подмосковье, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, девочку похитили вечером 11 июня в Ленинском округе.

«В дежурную часть поступило сообщение (о похищении девочки - ред.) от матери ребенка. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия на установление неизвестной женщины и места нахождения ребенка», - сказали в пресс-службе.

Он отметил, что по данному факту начата проверка.

Ранее пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области сообщала, что ребенок находился под присмотром знакомой женщины.