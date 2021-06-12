РИАМО - 12 июн. В связи с пандемией коронавируса число гостей книжного фестиваля «Красная площадь» будут регулировать с помощью регистрации, он состоится 17-20 июня, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Вход на фестиваль традиционно будет бесплатным. Он будет работать с 10:00 до 22:00. Каждый из дней фестиваля будет разделен на получасовые сеансы.

Чтобы не тратить время на входе, гостей просят приходить в любое время в течение часа с момента начала сеанса, указанного в бесплатном билете.

Дети до 14 лет могут пройти на фестиваль без регистрации. Взрослым нужно будет выбрать удобную дату и время сеанса на сайте, зарегистрироваться, получить бесплатный билет, сохранить электронное письмо на своем смартфоне с подтверждением регистрации, чтобы показать при входе.

Приходить нужно в маске и перчатках. Также гостям следует соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м.

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