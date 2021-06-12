РИАМО - 12 июн. В столице подвели итоги III Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» и вручили премии лауреатам, церемонию награждения провели в Московском Губернском театре, сообщает пресс-служба театра.

На фестивальных площадках столицы и Подмосковья конкурсанты показали 9 спектаклей. Их представили театры из Москвы, Новосибирска, Новокуйбышевска, Твери, Рязани, Петрозаводска и Иванова. Спектакли были объединены общей идеей значимости русского психологического театра и учения К.С. Станиславского.

Лауреатов конкурса определило профессиональное жюри, в составе которого были театральные критики Павел Руднев, Ксения Аитова и Алена Карцева.

«Мы все здесь – люди театра, которые отдают ему себя без остатка. И не только артисты и режиссеры, присутствующие в зале, но и журналисты, которые пришли сегодня на подведение итогов «Фабрики Станиславского». Я хочу сказать им огромное спасибо, что они выбрали сегодня прийти на «Фабрику Станиславского», – сказал художественный руководитель фестиваля и Московского губернского театра Сергей Безруков.

Особенностью фестиваля является то, что на нем собираются театры и спектакли, где режиссер по завету Станиславского «растворяется в актере», а поэтому отмечают премией фестиваля именно работы актеров.

Победители

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Премию «Верю» - эксклюзивную скульптуру Станиславского из «бисквитного» фарфора - вручили актерам из Новокуйбышевска, Новосибирска, Рязани и Москвы.

Лучшим актерским ансамблем назван ансамбль спектакля «Затейник» Московского театра «Сфера» в постановке Александра Коршунова.

Премия за лучшую женскую роль вручена Людмиле Трошиной за роль Софьи Толстой в спектакле «Русский Роман» (Новосибирский театр «Глобус», режиссер Марат Гацалов). Премию за лучшую мужскую роль получил актер Валерий Рыжков за роль Фауста в спектакле «Фауст» Рязанского театра драмы, режиссер Дмитрий Акриш.

Спецприз жюри фестиваля за лучший актерский дуэт получили Юлия Бокурадзе и Сергей Поздняков (спектакль «В сапоге у бабки играл фокстрот», режиссер Денис Бокурадзе, театр-студия «Грань», Новокуйбышевск).

Церемония закрытия

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Церемонию закрытия фестиваля посетила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Мне кажется, символично, что «Фабрика Станиславского» открылась показом эскиза спектакля «Безымянная звезда»: этот фестиваль важен тем, что здесь мы смотрим не на столичные и федеральные театры, а на театры, которые находятся в других губерниях», - сказала Харламова.

Она подчеркнула, что на фестивале «Фабрика Станиславского» для широкой публики и коллег по театральному цеху открываются «безымянные звезды», которые уже становятся звездами с большими именами.

Завершился праздник актерской импровизацией в исполнении юных участников фестиваля.

Мастер-классы

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Фестиваль «Фабрика Станиславского» не только представляет лучшие спектакли и яркие актерские работы, но и воспитывает будущих актеров.

Для 35 студентов театральных вузов Белгорода, Перми, Якутска, Саратова, Симферополя в рамках фестиваля ежедневно проводились лекции, мастер-классы, профессиональные тренинги по сценическому движению, речи и актерской импровизации.