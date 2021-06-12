РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июн. Глава Королева Александр Ходырев поздравил горожан с днем России в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что праздник является важным для каждого гражданина страны. Он выразил слова благодарности старшему поколению, кто своим трудом внес огромный вклад в становление и развитие наукограда и страны.

Ходырев пожелал молодым людям любви к Отечеству, трудолюбия и успехов, а также бережно хранить богатое духовное и культурное наследие России.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.