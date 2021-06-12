РИАМО - 12 июн. Готовность перегонных тоннелей между будущими станциями Люблинско-Дмитровской ветки столичного метро «Лианозово» и «Физтех» составляет свыше 50%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Тоннелепроходческие комплексы «Татьяна» и «Ирина», которые начали свою работу в ноябре минувшего года на строящейся станции «Лианозово», прошли более половины пути до будущей станции «Физтех», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что оба щита пересекли МКАД. Сейчас готовность правого и левого тоннелей на данном участке составляет 63% и 55% соответственно.

По его словам, на станциях возводимого участка поземки также продолжаются активные работы по строительству.

Заммэра уточнил, что на станциях «Лианозово» и «Улица 800-летия Москвы» завершаются земляные работы. Также там строители продолжают монолитные работы.

«На «Физтехе» приступили к устройству ограждающих конструкций котлована станции по методу «стена в грунте» и выносу сетей из пятна строительства», – добавил Бочкарев.

Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает управляющей компанией по строительству новых линий и станций подземки) Юрий Кравцов, на данном перегоне в правом тоннеле комплекс «Татьяна» уже прошел 1473 м, а в левом перегонном тоннеле щит «Ирина» – 1272 м из запланированных 2345 м.

Он уточнил, что на участке продления «салатовой» ветки метрополитена ведется проходка правого перегонного тоннеля, она идет от будущей станции «Улица 800-летия Москвы» к «Лианозову».

«Из 1,8 км тоннелепроходческий комплекс «Клавдия» уже прошел более 1 км, готовность тоннеля составляет порядка 60%. Левый перегонный тоннель на данном отрезке пройден», – заключил гендиректор АО «Мосинжпроект».

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