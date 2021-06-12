РИАМО - 12 июн. За минувшие сутки в Москве выздоровели после коронавируса еще 2725 человек, с начала пандемии выздоровели и выписались 1 090 700 пациентов, сообщает столичный оперштаб.
За сутки в городе подтвердили 6701 новый случай заражения, госпитализировали 1657 Covid-пациентов, скончались 67 человек.
Всего в мегаполисе зафиксировано 1 227 013 случаев инфицирования, умерли 20 838 пациентов.
Горожанам напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует сразу вызывать врача на дом, не покидать жилье.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал сотрудников столичных предприятий сферы услуг вакцинироваться от коронавируса, чтобы снизить риск заражения и распространения инфекции.
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