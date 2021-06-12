РИАМО - 12 июн. В подмосковном Видном женщина похитила 2-летнюю девочку, за которой присматривала по просьбе матери ребенка, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

11 июня в правоохранительные органы обратилась мать девочки и сообщила об исчезновении дочери. Ребенок находился под присмотром знакомой женщины, которая вечером увела девочку из дома в неизвестном направлении.

По данному факту незамедлительно было организовано проведение доследственной проверки.

На сегодняшний день проводятся оперативно-разыскные мероприятия, чтобы найти ребенка и женщину, также устанавливаются причины и обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.