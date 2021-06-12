РИАМО - 12 июн. На 240 км трассы А-108 «Московское большое кольцо» в Орехово-Зуевском городском округе произошло ДТП с участием 2 легковых автомобилей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В результате ДТП пострадало пять человек, из них один ребенок.

Информация о дорожной аварии поступила в 17:55 11 июня. На трассе машина выехала на встречную полосу, произошло лобовое столкновение 2 автомобилей.

Разлива топлива и возгорания не случилось. Из-за аварии было отграничено движение на 1 полосе трассы.