РИАМО - 12 июн. За 11 июня в Подмосковье и Москве выпала почти четверть от месячной нормы осадков, сообщил в субботу РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«За вчерашний день больше всего осадков выпало в Черустях - 19 мм», - сказал синоптик.

Он добавил, что за минувшую ночь в столице выпало 4 мм осадков. Также в подмосковном Клину зафиксировали 7 мм.

По его словам, месячная норма осадков в июне составляет 75 мм.

В субботу в регионе ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 17 м/с. Температура будет в районе плюс 20-25 градусов.

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