РИАМО - 12 июн. Около 700 праздничных плакатов и 1,2 тыс. флагов украсили Москву в честь Дня России, на 75 билбордах покажут праздничный видеоролик, сообщает ТАСС.

Как отметил заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, свыше 1,2 тыс. флагов находятся на 8 мостах - Новоарбатском, Большом Москворецком, Большом Устьинском, Крымском, Большом Краснохолмском, мосту Победы, а также на 1-м и 2-м Минских путепроводах.

«На фасаде Государственной думы со стороны улицы Охотный ряд размещены декоративное панно и 18 флаговых конструкций», — сказал Бирюков.

Праздничные плакаты украсили остановки, киоски и афишные стенды.

Он уточнил, что праздничный видеоролик покажут в субботу на 75 цифровых билбордах, медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате, здании Центрального телеграфа.

Бирюков добавил, что архитектурно-художественная подсветка столичных зданий будет работать в праздничном режиме.

День России празднуют по всей стране 12 июня. До 2002 года он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, ее подписали в 1990 году.