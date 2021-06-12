РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 июн. В подмосковных Котельниках около 190 семей ждут получения земельных участков, в течение 30 дней они должны будут подтвердить выбор участка, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Заместитель главы Ирина Копыльченко провела встречу с многодетными семьями, стоящими в очереди на выделение земельного участка. Сейчас в Котельниках около 190 семей ждут получения земли. Для многодетных семей горокруга были сформированы участки в поселениях Ульянинское и Никоновское, а также в селах Никитское и Заворово. В ходе встречи был озвучен порядок подачи заявления на выбор земельного участка.

Так с момента получения уведомления, у многодетных семей есть 30 календарных дней, чтобы подтвердить согласие на выбор земельного участка. В противном случае - получить новое уведомление можно только в порядке очереди, когда рассылка уведомлений будет возобновлена.

Выдача земельных участков многодетным семьям - одна из приоритетных задач в Московской области. В городском округе Котельники была усилена работа в данном направлении, а реализацию выдачи земель семьям, состоящим на учете, уже начнется в августе этого года. Вся необходимая информация будет размещена на официальном сайте администрации города.