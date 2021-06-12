РИАМО - 12 июн. Во время крестного хода по городам страны с частицами мощей Александра Невского приложиться к ним смогут миллионы людей, сообщил журналистам епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома.

Крестный ход с мощами стартовал в Москве в субботу.

«Мы сегодня стали свидетелями исторического события. <…> Святые мощи посетят 56 епархий РПЦ, включая республику Беларусь. <…> Миллионы наших соотечественников получат возможность приложиться к святыне, святым мощам святого благоверного князя Александра Невского», - сказал епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский.

По его словам, Невский является одним из самых почитаемых святых в России. Вера князя и его служение родине являются примером для православных христиан.

Председатель совета благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира Владимир Бабий добавил, что во время 4 крестных ходов мощи Александра Невского побывают в 86 городах, пройдя дистанцию 25 тыс. км. Они завершатся в тех же городах, где стартовали.

Еще три крестных хода также начнутся в субботу из Свято-Вознесенской Давидовой пустыни в подмосковном Чехове, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.

В текущем году отмечают 800-летие со дня рождения князя. Он был причислен РПЦ к лику святых.