РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов округа Дмитрий Машков поздравили жителей горокруга с Днем России и пожелали им здоровья, семейного благополучия, мира и новых успехов в труде, сообщила администрации округа.

Этот праздник связан с важным историческим событием: в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РФ, а в 1992 году празднику придали статус государственного. В текущем году государственный праздник совпадает с 800-летием святого благоверного князя Александра Невского – защитника Руси, ее созидателя и мыслителя.

Пестов и Машков отметили, что сила и достоинство России берут начало в трудах жителей всех ее регионов, больших и малых городов, сел и деревень. Подольск - частица огромной страны, в которой каждый ежедневно вносит свой значимый вклад в ее развитие. От инициативы жителей и ответственности зависят настоящее и будущее Родины, ее благополучие и процветание, главные направления последующего развития.

«В праздничный день желаем всем жителям городского округа Подольск доброго здоровья на долгие годы, семейного благополучия, мира и новых успехов в трудах на благо родной земли, нашего Подмосковья, великой России!» - говорится в поздравлении.