РИАМО - 12 июн. В Москве за минувшие сутки подтвердили 6701 новый случай коронавирусной инфекции, всего в мегаполисе зафиксировали 1 227 013 случаев заболевания, сообщает оперштаб столицы.

Контроль за соблюдением антиковидных мер усилят в городских кафе в эти выходные. Должна соблюдаться дистанция и масочно-перчаточный режим.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора сообщало, что анализ 36 проб воды, которые были взяты из купальных водоемов столицы, не выявил наличие в них Covid-19.

За сутки в РФ выявили 13 510 случаев коронавируса, скончались 399 пациентов, полностью выздоровели 9 986 человек.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 5 193 964 случая Covid-19, умерли 126 073 человек, врачи вылечили 4 792 169 пациентов.

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