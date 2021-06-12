РИАМО - 12 июн. В столичном районе Митино ввели в эксплуатацию спортивный комплекс с первым в городе биатлонным тиром, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Новый спорткомплекс площадью 8,8 тыс. кв. м для школы №102 Москомспорта возведен на улице Барышиха, д. 33А, стр. 2, за счет городского бюджета. В двухэтажном здании оборудован универсальный спортивный и тренажерный залы, помещения для хранения, выдачи и сдачи лыж, раздевалки, тренерские», - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в спорткомплексе также есть медкабинет с комнатой психолога, буфет, а еще административные и вспомогательные помещения.

По его словам, там сделали первый в мегаполисе биатлонный тир на 50 м, он предназначен для стрельбы из малокалиберных винтовок, а еще оборудовали кабинет стрельбы на тренажерах, комнаты чистки оружия и инвентарные.

«В спорткомплексе можно будет проводить занятия по гандболу, теннису, мини-футболу, волейболу, бадминтону, биатлону, пулевой стрельбе из спортивного оружия», - отметил Бочкарев.

Он уточнил, что в здании есть два лифта для удобства посетителей. Кроме того, на прилегающей к спорткомплексу территории построен гараж для спецтехники и сделана автостоянка на 25 машин.

Как добавил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, ведомство оформило разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию.

По его словам, ведомство вместе с Центром экспертиз провело на объекте все необходимые проверки.

«Выполнен комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов. По поручению Сергея Собянина был установлен контроль за соблюдением строителями требований по профилактике коронавирусной инфекции», – сказал Войстратенко.

Ранее Бочкарев сообщал, что в мегаполисе в этом году возведут свыше 20 спортобъектов. Строительство спортобъектов – это одно из ключевых направлений работы в городе по развитию социнфраструктуры.

«В ближайшие годы мы продолжим активно им заниматься», – подчеркнул заммэра.