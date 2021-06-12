РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В Подольске в течение дня 13 июня движение на улицах Красная и Карла Маркса будет перекрыто из-за прибытия в Воскресенский храм мощей Александра Невского, сообщает администрация округа.

В этот день временно прекратят движение автотранспорта с 08:00 до 20:00 на улице Красная от Революционного проспекта до Воскресенского храма, а также на улице Карла Маркса от улицы Советская до улицы Красная. Это необходимо для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности движения автотранспорта во время проведения мероприятий, посвященных празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Издано соответствующее постановление администрации округа с рекомендацией УМВД России по городскому округу Подольск.

Праздничные торжества в честь 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского будут проходить в Подольской епархии. Так, в субботу прошла божественная литургия в Вознесенской Давидовой пустыни. Возглавил богослужение архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. 13 июня в 9:00 пройдет встреча мощей и божественная литургия в Воскресенском храме Подольска. А 14, 15 и 16 июня ковчег с мощами Невского будет пребывать в Троицком Кафедральном соборе Подольска. В эти дни божественная литургия будет совершаться в 8:30.

Более того, 16 июня в 12:00 пройдет молебное пение с акафистом, которое возглавит архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. С 13 по 15 июня доступ к мощам будет открыт с 9:00 до 19:00. 13, 14 и 15 июня в 12:00, 15:00 и 18:00 перед мощами будет совершаться молебное пение с акафистом.