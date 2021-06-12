РИАМО - 12 июн. Сотрудник полиции погиб в результате крупного ДТП на трассе М-10 «Россия» в Московской области, его коллега госпитализирован, сообщает «Российская газета».

Инцидент произошел на 78 км магистрали. Экипаж ДПС прибыл на оформление аварии, в которой столкнулись три автомобиля.

Патрульная машина остановилась в среднем ряду с включенными мигалками. В этот момент в нее влетела фура Mercedes, ехавшая в сторону Твери.

Один из полицейских погиб, второй госпитализирован с множественными травмами. По факту дорожной аварии начата проверка.

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