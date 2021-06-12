РИАМО - 12 июн. Мощи князя Александра Невского вынесли из храма Христа Спасителя в столице, чтобы отправить их в крестный ход по городам страны, передает корреспондент РИАМО.

Перед вынесением мощей в храме провели молебен.

Десятки людей, взрослых и детей, пришли в храм Христа Спасителя для участия в молебне. Посетители были в масках. После молебна мощи вынесли из храма и погрузили в автомобиль.

В 2021 году отмечают 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Он был причислен РПЦ к лику святых.

В День России стартуют 4 крестных хода с мощами святого из Москвы, Свято-Вознесенской Давидовой пустыни в подмосковном Чехове, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Всего частицы мощей преодолеют 25 тыс. км через десятки городов России и республики Беларусь.