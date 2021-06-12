РИАМО - 12 июн. В столице упростили правила получения пропуска для грузовиков массой свыше 3,5 т, его можно оформить на сайте mos.ru, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

С 1 июля на МКАД введут новый пропускной режим для грузовиков массой от 3,5 т, для проезда нужно оформлять пропуска. Для получения пропуска указывается маршрут, и, если конечная точка расположена не в столице, то в выдаче пропуска откажут.

Пропуска будут делиться на дневные и ночные. По МКАД будет ограничен проезд транзитных грузовых машин — его переведут на ЦКАД и трассы А-107 и А-108.

По просьбе грузоперевозчиков в городе упростили правила получения пропуска. Теперь в столице пропуск смогут получать самозанятые. До следующего года предоставлять в систему РНИС информацию о движении грузовиков в зонах ограничения не обязательно. С начала 2022 года это правило будет действовать в обязательном порядке.

Также заявитель может установить срок начала действия разового пропуска за день до того, как его получит. Это удобно для срочных курьерских служб.

Иностранцы смогут оформлять пропуска по упрощенному пакету и на год сразу.

Пропуск в зону МКАД можно будет получить, если конечный адрес находится на территории, прилегающей к внешней стороне МКАД.

До 1 января 2022 года владельцы грузового транспорта тяжелее 3,5 т и легче 12 т могут получить пропуск для проезда в зону МКАД по сокращенному пакету документов.

Для оформления пропуска не нужно предоставлять ПТС.