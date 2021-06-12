РИАМО - 12 июн. Во время пожароопасного сезона в лесу, на торфяниках и территориях рядом с ними нельзя разводить костры, выжигать траву, бросать непотушенные окурки и спички, заправлять топливом машины во время работы двигателя, курить и пользоваться открытым огнем, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на торфяниках влечет наложение административного штрафа или уголовную ответственность.

При обнаружении огня в лесу главная задача – не дать пожару набрать силу и распространиться. Если огонь самостоятельно потушить не удастся, необходимо сразу же сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефонам «01», «101», «112».

При тушении пожара в лесу самым распространенным способом является захлестывание огня на кромке пожара. Для захлестывания используются зеленые ветви. Эффективно забрасывание кромки пожара грунтом, охлаждающим горящие материалы и лишающие их доступа воздуха.

Жителям Подмосковья напомнили, что легче предупредить возникновение пожара, чем ликвидировать его последствия.

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