РИАМО - 12 июн. На берегу реки у деревни Крюково городского округа Клин нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 21:10 11 июня поступило сообщение об обнаружении боеприпаса.

Место, где нашли снаряд, взяла по охрану полиция. Угрозы жизни и жизнедеятельности людей в районе находки нет.

Изъятием и уничтожением боеприпаса займется группа проведения взрывотехнических работ ПСО-2 ГКУ МО «Мособлпожспас» 15 июня.