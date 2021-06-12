РИАМО - 12 июн. Начало купального сезона в Подмосковье и Москве переносится на вторую половину следующей недели, так как дожди не дали воде прогреться, сообщает ТАСС.

«Мы рассчитывали, что температура воды поднимется до 20 градусов тепла и выше в конце этой недели, но все-таки произойдет смещение (старта купального сезона - ред.). Она прогреется где-то в середине следующей недели», - сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что водоемы прогреются до 20 градусов примерно в четверг.

Синоптик уточнил, на сегодняшний день температура воды в регионе составляет 17-18 градусов. Перенос начала купального сезона произошел из-за дождливой погоды.

В субботу в Подмосковье и Москве прогнозируются дождь, гроза и порывистый ветер.

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